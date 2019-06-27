罷韓連署書出爐！「Wecare高雄」嗆：高雄人不會給你騙假的

2019-06-27 11:20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕「Wecare高雄」號召高雄市民，一起加入罷免高雄市長韓國瑜的行列，團隊根據公職人員選罷法的規範，並與中選會連絡後，目前已完成連署書製作，團隊再嗆韓，罷免不是一時的情緒出口，「高雄人不會給你騙假的」。

韓國瑜就任高雄市長未滿未年就落跑去選總統，不但被高雄各校的模範生「嗆好嗆滿」，許多高雄市民也在網路集結發動罷免這位「落跑市長」，「Wecare高雄」團隊指出，目前已與多個民間自組的罷韓社團取得連絡，未來會進行多方整合，讓罷免韓國瑜這件事能成為「中華民國歷史上第一件市長罷免案」。

團隊表示，這半年來無心的幹話市長、妄為的自大局長、荒廢的市政，讓高雄人生活非常不悦的情緒中。但罷免市長不是一時的情緒出口，而是市民的期盼與深思熟慮的決定，曾經市民選擇支持，但市民擁有收回支持的權力，此刻，市民將挑戰這條困難重重的漫漫長路，找回曾經讓市民榮耀驕傲的高雄。

雖然選罷法已經修法，但罷免六都的市長絕對不是簡單事，團隊指出，經不斷討論評估，諮詢法律界的專家學者與中選會，並且多次拜會曾經發起罷免、公投的團隊、學習經驗後，第一階段雖然只要1%的投票人數（22814人）連署提案即可，但考量中選會進行查核時，會剔除資格不符者，所以至少要三萬人。

但要完成罷免提案是非常困難的，在臺灣並還沒有真正完成罷免縣市長的經驗，為了確認提案真的會通過成功，「Wecare高雄」團隊要挑戰第一階段就募集30萬份，根據專業律師的建議，前3萬份作為法定提議人，接續的27萬人屆時通知成為連署人。確保罷免韓國瑜市長能夠成案，不會胎死腹中。。

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