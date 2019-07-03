胃部打肉毒桿菌 熟女半年甩24公斤

2019-07-03 20:57

〔記者蔡淑媛／台中報導〕減重治療新選擇！45歲的吳小姐愛吃美食，婚後暴肥，胖到106公斤，罹患糖尿病前期、高血脂與脂肪肝，今年飲食減重1個月瘦10公斤，但少吃太痛苦，接受「胃鏡減重」將肉毒桿菌注射到胃部肌肉，減少胃蠕動也改變腸胃荷爾蒙，減少食欲及食量，半年再減重24公斤，現在瘦至72公斤，變苗條、變漂亮，慢性病也不藥而癒。

中國醫藥大學附設醫院引進胃鏡減重，發表全台首次成果，家醫科、減重醫師劉家嘉指出，胃鏡減重是透過胃鏡，在胃部肌肉注射肉毒桿菌約2百至3百IU，使胃部肌肉麻痺，減少胃蠕動，延緩胃排空時間，能減少飢餓素與促進飽足腸泌素分泌，使飢餓感下降、飽足感上升。

劉家嘉說，肥胖患者接受胃鏡治療後能控制食慾、減少一半食量，再配合正確飲食與運動習慣，達到減重目標。

吳小姐非常愛吃甜食、糕點，一餐至少要吃1個半的便當，1個月的飲食控制雖然有變瘦，但非常痛苦，已經快管不住自己嘴巴，想要大吃大喝，後來接受胃鏡減重，2、3週後明顯感到有飽足感、食欲也減少，不再那麼想吃東西，配合每日行走萬步，現在瘦到72公斤，腰圍從99公分瘦到83公分，目標體重是65公斤。

劉家嘉表示，胃內注射肉毒桿菌素來抑制食慾與食量，在美國使用10年，目前是常規減重法，院方去年引進來台，從8月收案108人，18歲至65歲，體重從55公斤至108公斤，治療後分析過胖者均能減重成功，而中、重度肥胖者平均可減下40%的過重體重，幾乎達到與減重手術一樣的效果，適合病態性肥胖但不敢開刀的人，是減重的另一項選擇。

劉家嘉也說，肉毒桿菌注射一次有效期大約6個月，副作用約1%在注射後第一天可能會有輕微胃痙攣、30%可能胃部輕微刺痛感，要持續減重應隔半年注射一劑，由於肉毒桿菌素是神經毒素，經過粹取且添加複合蛋白增加安全性，治療時有安全劑量限制、每月回診追蹤下治療是安全的。

劉家嘉說，但有腸胃腫瘤、胃部有進行性出血、免疫疾病等不適合，而且要經醫師審慎評估，另外這項減重治療是肉毒桿菌仿單外適應症，有不良反應時無藥害給付。

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