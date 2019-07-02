指考英文作文考分析 美國青年新聞關注成主軸

2019-07-02 17:03

〔記者吳柏軒／台北報導〕108年大學指考英文科的非選擇題先接地氣，再國際化，中翻英考夜市創意布條的廣告效應，考驗語言轉換的能力；作文題目則是睽違5年的圖表題，要考生分析美國青年關注的新聞類別，並闡述個人對各類新聞的關注與否，並說明理由，考驗分析與論述能力。

建國高中老師劉家慧表示，今年指考英文中翻英部分，首次利用照片輔助，考夜市店家利用創意布條來刺激買氣，並要翻出「看似無意義、引人注目、會心一笑」等語句，其使用的詞彙並不艱澀，卻擔心考生如果照字面翻，將不精準，提醒教師在教學上，要強調「跨語文間的應對」

劉家慧舉例，如「買氣」就千萬不能出現「氣」的英文，題目是刺激買氣，但也可以引申為刺激購買、刺激銷售等意思，因此翻成boost sales即可；也提醒考生背單字不要只會中文、英文、詞性等死背，要學會上下文，利用情境套用，否則在翻譯上就可能卡關。

今年指考英文作文題目則是考圖表，提供美國19歲到29歲青年關注之新聞類別，如環境與天然災害、社會議題等，要考生依內容為文，首段描述圖表內容，指出關注度較高與偏低的類別，第二段則要描述自己個人較為關注或不關注的主題，並說明理由。

劉家慧指出，圖表題作文其實在103年指考曾經出現，因此對認真的考生是好消息，做過考古題後應可得心應手，第一段放心寫，第二段則是回到常見的指考架構，採個人意見陳述，題目引導出對下一代的期望，也適合學生發揮。

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