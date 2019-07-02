指考英文考「歐卡皮鹿」 考生笑：電視看到知道答案

2019-07-02 16:43

〔記者蔡亞樺／台北報導〕108年大學指考邁入第2天，下午考試科目為英文，考生普遍認為考題難易度整體偏難，比起考古題或歷屆試題難一點，答案選項跟作文都是圖表題，其中一題描述動物「歐卡皮鹿」外表特徵，從圖案選項選出正確答案，考生笑說，剛好前幾天到電視節目看到，所以就知道答案！

師大附中考生韋丞祐說，今年克漏字題目不難、但單字比較難，整體而言跟歷屆試題難度稍難；手寫題是圖表題，描述美國青年對新聞議題專注，包括國際、環境與自然災害、藝術與文化、社會、教育、娛樂等六大主題面向，滿好發揮。

成功高中洪姓考生則說，今年題目幾乎沒有時事題，作文（手寫題）滿好發揮的，作答時會比較客觀一致，印象最深刻是中翻英的翻譯題，描述夜市廣告布條的創意，但整體難易度對他來說偏難。

師大附中中李姓考生說，今年作文（手寫題）、考題選項都是圖表題，有一題描述新物種外表像鹿也長的像斑馬等特徵，答案有4個圖片，從特徵選出正確的答案圖片，出題滿活潑的。

成功高中林姓考生笑說，這種生物是名稱「歐卡皮鹿」，他前陣子看到Discovery頻道節目在介紹這種生物，所以剛好知道答案，但今年英文整體來說還是比去年難一點。

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