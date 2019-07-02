大學指考數學乙科 補教：多選題是決勝負關鍵

2019-07-02 15:20

〔記者林曉雲／台北報導〕大學指考數學乙科，補教老師張揚表示，今年4題多選題是決勝負的關鍵，3題是排列組合，1題考機率，需要考生非常細心才可能全對。

張揚老師分析，排列組合是每年必考，用「數數」來解題是排列組合的精神，考生解排列組合題仍是回到原點、要會「數數」才行，今年沒有考統計，也沒有考極限，第6冊向來很少出題，頂多出1題，難度也不高。

張揚老師說明，今年考出新課綱沒有的「重複組合」，數乙今年是倒數第2次當考科，重複組合再不考也沒有機會了。至於非選題，難易度適中，非選第2題考出線性規畫，也是每年必考。

張揚老師表示，考生可能會有問題的是多選題，例如第5題圈圈叉叉，考閱讀能力，考生必須要理解「邊」、「中心」和「角」所相對應的數字，解題時如果少想了一種可能，就容易會答錯，此考題也很難歸類在高中哪個學習單元，考生要非常仔細地考慮各種情況一一列舉，一個不小心就會做錯，這題答案是2和4，第5個選項中心放X的方法是有8種，而非4種，因此非正確答案。

針對第6題考公仔題目，張揚老師說明，這題貼近考生的生活經驗，但考生如果用文氏圖去解題會很難寫、麻煩大了，容易的方法就是「跟題目拚了」，一一列舉出來，總之，多選4題的難度均偏高，考生要非常細心才可能答對。

至於單選3題和選填3題共6題，張揚老師認為，一般考生多在10分鐘內可做完，綜觀今年整份試卷，難題不易全對，簡單題則相當簡單、容易得分，因此補教估五標，頂標和前標估稍降為80分和70分，均標估50分，後兩標則估提高一點為29分和20分，願意認真寫的考生均可答題。

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