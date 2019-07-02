指考數乙近尾聲 全中教：紙上遊戲「圈圈叉叉」遊戲入題

2019-07-02 11:52

〔記者林曉雲／台北報導〕大學指考今天第一節考數學科乙，全國高級中等學校教育產業工會解題老師們分析表示，整份考卷出題方向接續學測難度，大多是基本及較為簡單思考的題目，重觀念理解，多選題第5題及第6題均是排列問題，其中將日常學生都會玩的紙上遊戲「圈圈叉叉」放入題目，題目新穎但又有日常熟悉，在討論過程中較為複雜，若學生熟悉鴿籠定理會較為有利思考。

全中教老師、復興中學老師李俊廷表示，有一題是生活中蒐集公仔的情境題，要讓學生善用文氏圖來進行思考；今年整份試卷中，會讓學生較為受到挑戰之處為多選題，全部4題皆不容易取分，相對單選及填充的難度，稍嫌突兀，會讓學生有點不易拿捏試題難易度。

在計算題部分，李俊廷老師表示，計算如傳統習慣，為線性規劃的問題，但在題目及問題上，對於可行解區域及格子點的思考，會讓學生造成小小困擾，在此次考試中，只要考生願意嘗試，大多可迎刃而解，對於多選的難度較高，或許會讓學生考試當中受到一點打擊，但學生若能勇於嘗試，順著選項引導，也能順利思考出問題方向，整份試題在各大題中難易分布不均，十分可惜，會造成不少學生表現不穩，多選題難度均偏高，單選填充則簡單。

全國教師會評論教師群則表示，數學乙考題平易近人，整份試題均不需複雜計算，但對於數學情境必須謹慎閱讀，了解符號的定義及性質，預估滿分人數將增加。

全教會解題老師、成功高中老師許玉華表示，整份試題不需複雜的計算，但需對於數學情境謹慎閱讀，了解符號的定義及性質即可作答並得高分，難度偏易；多選題「九宮格、公仔收集、通勤上班方式」及非選題的「公司銷售策略」4個情境融入數學概念，讓學生理解生活中的數學價值；不過，非選一限制學生的作答方式，讓學生無法發揮多樣的解題思維，整份試卷缺乏統計試題，分布較不均勻。

許玉華老師表示，指定科目考試「數學乙」將正式邁入尾聲，未來108新課綱的分科測驗將僅考數「數學甲」，因應新型學測數學將分為「數學A」與「數學B」兩科目進行考試，期待這3年的「數學乙」能成為未來「數學B」的領先指標，讓老師學生及家長能有所依循。

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