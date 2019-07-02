午後至明恐豪大雨 屏東、台東考生多留意

2019-07-02 13:06

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學指考今邁入第2天，4萬9119名報考學生持續奮鬥，但氣象局警報，今天午後到明天白天，在屏東與台東地區等，恐發生雷雨、豪大雨，大考中心已提醒當地考區試場，也請參加考試的學生，多加留意大雨及交通，避免影響考試。

大考中心主任張茂桂表示，接獲氣象局通知，從今天中午過後，到明天全天，在屏東地區、台東地區等，可能有雷雨、豪大雨發生，中心這邊已分頭通知相關的考區學校等，注意防範。

另，因大雨恐影響交通，大考中心提醒，考生明日出門前應多加留意，也要適度準備雨具，還要避免淋雨感冒導致身體不適等；而昨屏東發生龍捲風災情，大考中心表示，截至目前並未有考區回報受影響。

但除了大雨，在其他地區則有天氣炎熱問題，指考試務召集人沈青嵩表示，上午北部某考區1間教室冷氣故障，幸好到10點多已經修復，不用換試場；但在考國文時，東部考區有間試場的1台冷氣壞掉，冷氣僅攝氏28、29度，溫度略高，監試人員現場立刻加開吊扇，但考量下午恐氣溫持續升高，已預告會啟用備用試場。

在指考試務方面，沈青嵩說，截至今上午10點多，全國回報已有42人次的考生未攜帶有效證件（身分證、健保卡等）將面臨扣分，提醒考生注意，大考已取消准考證制度，但需持有個人照片的官方證件，通過身分查核才能應試，詳情可見考試簡章。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法