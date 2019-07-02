指考國文科 考生樂「幾乎不必背」

〔記者蘇孟娟／台中報導〕指考國文結束，台中不少考生開心說今年國文題目簡單，幾乎沒有國學常識背誦題，多是考閱讀文意理解，文言文也淺顯易讀，「考完心情很好」。
台中一中張姓考生指出，今年國文指考題難易度跟去年差不多，均屬簡單，國學常識考很少，不必用力背課本也能應答；陳姓學生也說，今年幾乎不考背誦知識，連文言文比重也低，能輕鬆答題，感覺跟去年一樣簡單。
台中一中翁姓學生則說，感覺指考國文比學測稍難一些，但只是題目靈活、生活化，需要背誦的題目少，只要理解思考，還是能應答。
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〔記者蘇孟娟／台中報導〕指考國文結束，台中不少考生開心說今年國文題目簡單，幾乎沒有國學常識背誦題，多是考閱讀文意理解，文言文也淺顯易讀，「考完心情很好」。
台中一中張姓考生指出，今年國文指考題難易度跟去年差不多，均屬簡單，國學常識考很少，不必用力背課本也能應答；陳姓學生也說，今年幾乎不考背誦知識，連文言文比重也低，能輕鬆答題，感覺跟去年一樣簡單。
台中一中翁姓學生則說，感覺指考國文比學測稍難一些，但只是題目靈活、生活化，需要背誦的題目少，只要理解思考，還是能應答。