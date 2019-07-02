指考英文爆難！ 中一中考生也哀嚎：50年來最難

2019-07-02 16:18

〔記者蘇孟娟／台中報導〕指考英文結束，台中不少考生一出考場即「哀鴻遍野」，考場此起彼落發出「爆難」、「看不懂」、「50年最難」，台中有考生說，閱讀甚至有通篇專有名詞，看得滿頭霧水，今年更有新題型，描述動物特徵後再選圖，結果答案竟是要選剛果特有種動物，讓考生直呼「會不會太冷門」，有人更直接說，「要重考了」。

台中一中多名考生都說，今年英文從單字開始就有難度，翻譯考「會心一笑」、「創意布條」，不知從何翻起，只好用自己能用上的單字描寫，心中哀怨「根本笑不出來」；至於閱讀題有看似夢遊或催眠的文章，考生焦慮地說，但內文專有名詞多到讓人看不懂到底在講什麼。

台中一中顏姓考生說，今年有新題型，給一段文章描述動物特癥，包括動物斑紋是橫紋或直紋，有沒有長角等，再配合4個選項的圖，讓考生選出正確的動物圖，題型雖然很新，但不好懂，考生步出考場趕緊查符合的動物，赫然查到答案竟是剛果的特有種動物，又是慘叫「會不會太冷門」。

至於作文考美國青少年關注新聞排名，包括環境、社會議題、國際議題等要考生分析美國青少年的情況，還要再自己關注的內容如何，台中一中陳姓考生說，這種題目連用中文都還難寫，更別提用英文寫成作文，難度超高，多名考生說，因為前面的選擇、閱讀都難，已花去不少時間，再加上作文很有深度，幾乎沒有時間想太多，只能拚命趕完。

不少學生說，寫歷屆考古題都沒寫過這麼難的，有人說今年英文是「50年來最難」，還有考生說，要重考了。

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