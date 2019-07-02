指考國文重解釋 新詩、小說明顯增加

2019-07-02 14:24

〔記者吳柏軒／台北報導〕108年大學指考國文科今年命題文學性強，降低知性、取材生活，在新詩與小說的題組明顯增加，高中教師認為，今年考題重閱讀理解，強調如何「解釋」，更有跨領域文本如考「成語動物學」、「社會學是什麼」等，符合素養精神。

中山女高老師李明慈表示，今年試題的文白比約44比56，閱讀理解超過7成，設計上用心，文學性高且有深度，在選項上更有誘答性，考生不能因白話文多就以為容易取分，「魔鬼藏在細節裡」，題目不難，卻具有好的鑑別度。

中正高中老師張青松說，試題中囊括跨領域學科，加入生活情境，如第8題考西方研究蜜蜂跳8字舞，還有第27到29題題組考蘇軾〈烏說〉及《成語動物學》等，引導學生應多方接觸各種知識，甚至也考犯罪、偵探小說的差異，「以前上課都叫學生把小說收起來，現在小說也都變考題了！」

闈場內高中教師則評析，指考國文著重閱讀理解，共10題組24題，也高達7成檢測篇章閱讀與賞析能力，符合國內重視閱讀教育趨勢，並針對「解釋」為主，要考生在篇章和詞句間穿梭，了解整體旨意、確認環節意義等。

闈場內試考生指出，今年國文少了常見的字音題，著重文具理解，選文多元、有古文、詩詞、新詩、小說、科普文章、文學評論等，近4分之3是閱讀題，難度中間偏易，考驗語文理解能力，接近現實所需的語文素養。

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