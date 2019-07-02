大學指考國文科 補教：比模考還簡單

2019-07-02 15:26

〔記者林曉雲／台北報導〕大學指考國文科今年比去年容易作答，補教老師潘華表示，今年指考國文科的難度甚至比北中南模擬考的考題還簡單，複雜度降低，閱讀理解題雖仍多，但長度對考生來說是適中，考生不用反覆對照，中等程度以上考生答題非難事，很容易找到正確答案，補教因此預估五標都會往上提升，拿80分以上人數應該會蠻多的。

補教老師楊墨表示，新課綱強調素養，素養題會愈來愈多和愈豐富，旅遊概念、犯罪小說起因，蜜蜂、語言學、社會學等均入題，範圍很廣，但他擔心的是，考題是引述他人文章來設計題目，是考官對該篇文章的認知，而非該文原本的認知，因此考生要多涉獵、多做題目來訓練自己。

潘華老師也分析，今年課外選材仍是主要對象，包括文學和非文學，旅行、偵探小說、動植物描述、醫院素材等取材範圍很廣，部分選項是課文，需要對文化教材有基本認知才會選對答案，例如第35題、36題、38題及42題，都是從標準課文出題，對熟讀課本的考生是一種回饋，否則上課要幹嘛？讀課本要做什麼？在文化教材部分，第31題有4個選項來自論語，考生需有基本認知，第5題前3個選項部分來自文化教材，今年這樣考，對學校老師教學也比較好。

此外，知名作家入題的比率很高，潘華老師指出，例如出現率很高的張愛玲、鍾文音、琦君等，台大中文系及台文所教授柯慶明今年往生，考題出了他的「中國文學之美」，應是以此向他表達致敬之意。

至於小說命題，潘華老師表示，並非直接從選文出題，和課本完全不同，考生要從引文中去判斷，但不艱澀。而文學理論每年必考，考生看懂文章之後，了解古人借景或物表達感情、烘托情緒，就可答題，中等程度考生應可判斷。補教預估五標為81分、74分、62分、48分及41分。

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