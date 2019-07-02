對年輕人最大心理健康負擔是啥？ 英研究：Instagram

2019-07-02 15:55

〔記者吳亮儀／台北報導〕根據「2018年台灣網路報告」指出，民眾最常用網路的前三名是觀看網路影音、社群網站使用及通訊軟體；董氏基金會指出，根據英國皇家公共衛生協會（RSPH）與年輕人健康運動（YHM）共同研究發現，最易帶給年輕人負面心理健康影響的社群媒體是Instagram。

這項調查在2017年2月到5月進行，對象包括1479名14歲到24歲英國各地年輕人，以五大社群媒體平台，詢問受訪者身心健康相關問題，例如情感支持、焦慮、憂鬱、寂寞、睡眠、自我認同、外在形象、霸凌等。

結果發現，五大社群媒體平台排名從最正向到負向依序為Youtube、Twitter和Facebook；而對年輕用戶的心理健康最負面影響的是Snapchat及Instagram。

使用Instagram最多的的年輕人有健康狀況不良、幸福感相關的問題，例如低自尊、睡眠不足和身體形象不佳，最有可能使年輕用戶感到焦慮、沮喪和孤單，而Snapchat則讓年輕人感到被霸凌或被疏忽。

台北市聯合醫院中興院區精神科醫師詹佳真說，使用社群媒體頻率最高的族群是16歲到24歲的年輕人，這個年齡剛好是發展個人認同及建立情緒與心理健康的關鍵時期。

她指出，社群媒體提供年輕人很好的社交網絡及情感支持，但不能忽略社群媒體可能帶給青少年的問題，這篇研究點出帶給年輕人最多負面影響的正是高度使用圖像為主的平台，多少反映出這年齡層對自己身體外貌的不安與焦慮，看到經修圖美化的圖片，更加深這些負面情緒。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，社群媒體在現今社會中有重要的角色，它似乎比酒精跟香菸更容易上癮，特別是在青少年的生活，看它帶來負面效應的同時，也可以把社群媒體當成「協助心理健康促進」的工具，提供關懷和支持，甚至是自我管理。

她指出，通常在協助青少年改善心理健康的過程中，要能同理他們的想法與感受，協助的方法才會有效果，而社群媒體提供一個機會：用年輕人的方式和他們溝通。

葉雅馨認為，家長若想要參與孩子的網路使用，應要跟他們商量加入他們的Instagram或其他社群媒體，並答應孩子只是想分享他們的生活、不會給予太多意見與評論，父母也應自我約束，不要期待利用社群媒體控制孩子們的社交狀況或用自己的角度批評。

她說，當發現社群媒體中出現霸凌的言詞或不當歧見時，家長可直接在家中找機會與孩子對話與討論，不要在社群上公開論戰。

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