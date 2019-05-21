Instagram爆4900多萬筆紀錄未加密 網紅個資曝光

2019-05-21 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕IG個資外洩！近日網路上曝光一個資料庫，裡頭有約4900多萬筆紀錄未加密，包括個人照片、擁有的粉絲數量、國家及地區位置，甚至私人聯繫方式像是電子郵件地址和電話號碼。

據美國科技新聞網站（TechCrunch）報導，一名隱私安全研究人員發現一個未加密的線上資料庫，該資料庫託管在亞馬遜網絡服務上，沒有密碼；TechCrunch之後追溯到該資料庫為總部設在印度孟買的社群媒體行銷公司Chtrbox。

Chtrbox公司支付金額給在IG上具有影響力的名人，讓在他們在自己的個人帳號上發布贊助內容。曝光的資料庫中，每條紀錄包含關注者的數量、參與度、喜歡數和分享數，這些紀錄可以計算每個帳號的價值，被公司用來衡量願意支付多少金額贊助這些IG上具影響力的名人。TechCrunch表示，在曝光的資料庫中，還發現多位備受矚目的​名人，包括著名的美食部落客、網紅等。

報導指稱，TechCrunch隨機聯繫了幾個被曝露連絡資訊的人，其中兩個人回覆後表示，他們的電子郵件地址和電話號碼是用於設置他們的Instagram帳號，他們並無使用Chtrbox。Chtrbox公司創辦人兼首席執行長普拉奈（Pranay Swarup），並無正面回覆該公司如何獲得私人Instagram帳號上的電子郵件地址和電話號碼。

目前，擁有Instagram的Facebook表示正在調查此事，他們正在了解這些紀錄，是來自Instagram還是其他來源。

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