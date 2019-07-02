長榮罷工進入第13天 林佳龍：期待今日無論如何能落幕

2019-07-02 12:30

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會罷工行動進入第13天，今日雙方再展開第二次團體協約簽訂內容協商會議，交通部長林佳龍出席啞口之巔－南橫青山在新書發表會，接受媒體聯訪時特別表示，希望勞資雙方今日坐下來之後，無論如何能夠達成共識，讓這次罷工盡快落幕；林佳龍說，長榮是間民營公司，也很有競爭力，期許勞資一體善待彼此。

林佳龍表示，這次罷工對社會產生很大衝擊，對很多旅客及旅行業者產生衝擊，期待今天無論如何能夠達成共識，但沒有辦法有共識的部分，希望能不影響協議簽署，像是涉及罷工曠職如果有爭議，能用個機制後續再來處理，因為大方向都已經有共識，罷工再多一天不僅對長榮是傷害，對社會也是損害。

對於航空業3年3次罷工，嚴重影響旅客及旅行業者，是否需要明定罷工預告期，降低旅客可能的損失。林佳龍表示，台灣是海島國家，必須透過航空作為聯外交通，航空業很特別，勞資雙方爭議會明顯影響第三者，尤其乘客、旅行業者，但現在勞動法令裡面，雖有罷工預告性質，但不夠明確。

事實上，勞方希望透過罷工可能造成的損害來影響資方，要求改善勞工的勞動條件，所以一旦行駛罷工權，資方航班、訂票等就都會受影響，有無罷工預告期目的都能達到，所以希望可夠盡量減少對第三者傷害。

林佳龍強調，不是每個罷工都要比照航空業，航空業是有它的特殊性，交通部站在目的事業主管機關，希望進一步法令檢討時能納入這方面思考。但這個法令修正，需要整體從勞動法令去做，期待後續行政院、立法院修法能廣納各界意見，像是資方認為罷工有很多不確定性、勞方認為很多法令限制他們的罷工權等意見等，想出合適配套措施，既保障勞工行使罷工權，也能減少對無辜第三者可能的損害。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法