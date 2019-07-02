看得到吃不到？南市準公共化幼兒園簽約率六都最低

2019-07-02 10:55

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市議員李宗翰、蔡筱薇今（2）日表示，台南市目前準公共化幼兒園簽約率是六都最低，可能導致2-5歲托育補助「看得到、吃不到」，要求在10天內改善，並盡可能上升到34％。此外簽約過程中，應重視各區平衡與資料開放。

南市教育局專員劉瑞珍說明，部份業者擔心政府補助是否持續，以及加入準公共化之後會被管控，因此心存觀望態度，也有少數業者不認同中央政策而串聯暫時「維持現狀」就好，其實加入準公共化行列，幼教人員待遇及幼教品質提升，對於加入業者並沒有額外的查審措施，因此仍積極宣導推廣，預計還有一波加入，將於7月中旬舉辦聯合簽約儀式。

議員李宗翰丶蔡筱薇表示，南市符合準公共化收費條件的私幼約有240家，但至今年6月26日南市有51所私幼簽約，佔21％，在六都中有改善空間。

由於申請期限至7月10日，他們盼望教育局及業者公私協力合作，加上南市每年公幼入園率約23％，準公共化幼兒園簽約率至少要到34％，才有辦法讓超過一半的市民降低育兒壓力。

此外，增加私幼簽約數只是第一步，民眾不一定知道哪間幼兒園是準公共化幼兒園，還是無法獲得較高額的托育補助。因此應該要將簽約學校上教育局或市府網站公告，或者給標章，讓民眾可以辨別，也提高私幼與政府簽約的意願。

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