擴增平價幼兒園 教育部：113年將可提供50萬人就讀

2019-04-02 15:11

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部長潘文忠今天下午召開記者會，宣布「少子女化因應對策108學年全面起跑」政策，強調公共化幼兒園是政策主軸，但因應年輕夫妻養兒育女時間無法等待，教育部為提供更多私幼可參加準公幼的條件，級距及費用做了調整，預估到113年，公幼、非營利及準公幼可提供近50萬人就讀名額，亦即提供占比7成就讀平價幼兒園的機會。

在家長自費負擔部分，潘文忠表示，以準公共幼兒園繳費最多，家長每月繳費約4500元；如就讀非營利幼兒園，家長自付約3500元；如就讀公立幼兒園須月付2500元，但如果家中有第3個小孩，則會各減少1千元，低收、中低收家庭的子女全免費。此方案已獲行政院同意，已屬定案。

如小孩完全未就讀公共化或準公共幼兒園，且家庭綜所稅率未達20％，及父母未請領育嬰留職停薪津貼，自108年8月起，從目前的0到2歲，擴大發放育兒津貼至2到4歲幼兒，每月每人可發2500元，第3名以上子女再加發1千元。潘文忠強調，0到5歲的幼兒均會受到政府的照顧。

對於台北市等縣市加碼墊高合作園所的費用，潘文忠表示，準公幼合作要件原則是全國一致，政策是為鼓勵生育、支持年輕人生孩子，而非福利遷徙，對於部分縣市或行政區例如台北市，屬於高消費都市，私幼收費亦較高，教育部也給地方政府和行政區有調整的彈性，台北市是較高收費區域，台北市政府已在做加碼的相關規劃，如無法加碼墊高，亦可朝加速加量增設公共化幼兒園方向邁進。

去年15縣市加入準公共幼兒園的家數及比例，潘文忠表示，去年共有310園加入準公幼、是符合條件的4成，今年8月六都加入之後，符合全國新制條件的準公幼是2200多個園所、約可提供22萬7千名就讀機會，全國公私幼供應量約70萬名，到113年公幼及非營利的供應量可達27萬名，加上準公幼的22萬7千名，占比可達7成。

國教署副署長許麗娟表說明辦理時程，準公共幼兒園部分，教育部在4月會與六都共同辦理說明會，5月20日到6月20日受理幼兒園申請作業，7月底前會公告準公共幼兒園名單；在育兒津貼部分，8月起受理家長申請，9月起按月撥付至家長帳戶。

配合擴大公共化至113年再加碼753班，加上調整準公幼合作費用範圍，預估108年總體經費需227.25億元，較原預算增加22.71億元；109年經費需418.51億元，較原計畫約增加49.34億元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/