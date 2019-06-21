宜蘭市準公共化幼兒園數 8月可望破蛋

2019-06-21 17:32

［記者林敬倫／宜蘭報導］教育部為減輕家長負擔，推動私幼轉型準公共化政策，宜蘭縣有19間私幼轉型，但宜蘭市轉型數卻掛蛋，引發爭議；不過，在教育部針對私幼轉型準公共化的「收費」要件進行變革，縮短各級距收費差距後，吸引宜蘭市兩家私幼提出申請，準公共化園數8月就會順利破蛋；教育處指出，加上員山鄉與羅東鎮的申請案，縣內準公共化園數將從19園提高至23園。

宜蘭縣公立幼兒園有79園，私立幼兒園46園；其中，符合轉型準公共化資格的25間私幼，已有19間成功轉型，簽約率達76％在全國領先；不過，身為行政中心的宜蘭市，12間私幼卻沒有任何一間成功轉型。

根據統計，宜縣公立幼兒園平均每月學費約3000元，私立幼兒園每月約7000元至2萬元，準公共化幼兒園每月約4500元，家長負擔相差很大，每年公幼招生，家長們都擠破頭，宜市人口數多，公幼需求量更大，沒有準公共化幼兒園，引發不少家長怨言。

不過，私幼申請轉型準公共化幼兒園的合作要件，包括「收費」、「教師及教保員薪資」、「基礎評鑑」、「建物公共安全」、「教保生師比」及「教保服務品質」等六項，教育部今年變革「收費」要件，縮短各級距的收費差距。

過去招收3到5歲學童的私立幼兒園，招收規模60人以下、61至120人及121人以上，收費每個月最多只能收1萬元、9000元及8000元；新制上路後，招收規模改為90人以下、91至180人及181人以上，收費每個月最多1萬元、9500元及9000元。

教育處指出，以招收121人的私幼為例，按照舊制業者每月最多只能收8000元，但新制上路後，可收9500元，轉型誘因此提高，不過，不論幼兒園收費多少，家長每月繳交費用，都不會超過4500元，其餘費用都由政府補助。

教育處長王泓翔指出，教育部針對收費級距變革後，提高私幼轉型誘因，加上教育處大力向縣內私幼說明、宣導，成功吸引宜蘭市、羅東鎮及員山鄉共4間私幼提出轉型申請，申請案審查通過後，預計8月就能成功轉型。

王泓翔說，除了準公共化幼兒園，家長如不選擇私幼，而還待在家中學習，也可以向各鄉鎮公所申請育兒津貼，每個月2400元，宜縣已積極跟各公所協調，8月1日就可以開放申請。

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