大林私幼關閉縣府擬增設國小附幼 業界反彈

2019-07-01 20:36

〔記者陳璟民、林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣大林鎮私立耶米幼兒園遭家長爆料無預警關閉，衍生學童安置問題，傳出縣府擬選一所國小成立附幼來解決，當地私幼業界質疑大埔美非營利幼兒園開辦在即，若新設國小附幼，私幼經營將雪上加霜，業者間協調由佳禾幼兒園承接前述學童，盼縣府專案核定，一舉可收學童有安置、業界無反彈、不影響國小校舍配置與縣府化解民瘼之效，否則業者間不排除集體退出「準公共化幼兒園」政策，以示不滿。

嘉縣府教育處長鄧進權受訪表示，教育部因應少子女化趨勢，為減輕家長育兒負擔，有廣設公立幼兒園及準公共化幼兒園等政策，大林鎮因有私幼關園，出現學童臨時無法找到合適幼兒園就讀的情況，原欲緊急在鎮內國小設立附幼來保障學童受教權，若其餘私幼能全數承接，教育處會因應市場狀況，與業者討論後，審慎評估是否需要再設公幼。

據了解，大林鎮現有鎮立幼兒園與私立昇學、佳禾、新苗、大愛、耶米幼兒園，耶米因上月爆關園，部分學童家長已將孩子轉讀他處，尚有7童待安置，其餘園所正常營運，縣府教育處預計本月5日辦理大埔美非營利幼兒園招標，8月起招生營運。

昇學幼兒園長吳美珠、新苗幼兒園長林麗美與佳禾幼兒園長劉連招昨晚發布聯合聲明，強調少子女化已使私幼因僧多粥少而經營困難，大林各私幼都參加準公共化幼兒園，吸收成本、降低學雜費等，但大埔美非營利幼兒園即將上路，縣府若為處理耶米關閉後的學童而增設國小附幼，無異夾殺私幼生存，業者間樂意幫忙安置前述學童，共識由佳禾為承接園所，只要教育處同意並發文確認，佳禾立即增聘1名教保員來辦理，希望縣府體察業者心聲，共創多贏局面。

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