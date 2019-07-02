3縣市豪大雨特報！各地高溫悶熱 北部午後防強降雨

2019-07-02 06:44

〔即時新聞／綜合報導〕今（16）日受低壓帶影響，風向以暖濕的南風為主，天氣比昨天不穩定，凌晨在屏東有局部豪雨，花、東有局部大雨發生，氣象局在清晨4點半時已先對屏東及花蓮、台東分別發布豪、大雨特報。今日白天部分，台灣南部及花、東地區仍有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率；而中部以北地區中午過後則有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生，特別是午後北部地區容易有局部豪雨發生的機率，其他地區也可能有局部短暫陣雨或雷雨，外出建議攜帶雨具，以備不時之需，留意午後可能的短時強降雨、雷擊及強陣風等現象。

溫度方面，各地高溫約31至35度，沒下雨時持續悶熱，戶外活動請做好防曬措施並多補充水分；而今日基隆北海岸易有8至9級強陣風；今晚起東半部（含蘭嶼、綠島）、南部及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，海邊活動請注意。

此外，位於中西沙島海面的熱帶性低氣壓，朝向西北西移動，未來有發展為輕度颱風的趨勢。

空氣品質部分，今日受低壓帶影響，環境風場為偏南風，風速偏強，竹苗空品區以南擴散條件佳；水氣增加，各地皆有降雨機會，受降雨影響之區域及時段空氣品質普遍較佳。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

未來天氣方面，週三、週四（3日、4日）位於南海的低壓帶的暖濕空氣將順著偏南至西南風進入台灣，各地天氣不穩定，南部及東半部地區整天都有機會出現局部短暫陣雨或雷雨，其中午後這段期間的降雨會較為全面而明顯，，各地都有機會出現短時強降雨所造成的局部大雨甚至豪雨，請多留意。

週五（5日）低壓帶進入華南，其環流將誘發西南風的增強，將暖濕的水氣輸送至台灣，中南部天氣持續不穩定，除白天容易有局部大雨外，晚上的雨勢也會較明顯，至於其他地區仍是午後雷雨的天氣型態；週六至下週一（6日至8日）西南風持續影響，中南部地區水氣偏多，有陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

此外，週二晚至週三東半部（含蘭嶼、綠島）、南部及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

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