5縣市高溫上看36度 各地慎防午後雷陣雨

2019-06-29 06:49

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（29日）各地為多雲到晴的天氣，氣象局也於花蓮縣縱谷、台東縣、台北市、新北市盆地，高雄市近山區或河谷發布高溫黃色燈號，提醒民眾這些地區可能出現36度以上高溫。

氣象局表示，今天各地大多為多雲到晴的天氣，清晨至上午中南部及恆春半島會有局部短暫陣雨或雷雨，各地出現午後雷雨的機率也偏高，尤其山區更容易有局部大雨發生。溫度方面，各地高溫普遍在33至35度，花東縱谷、大台北盆地及高雄近山區平地有機會出現36度以上高溫。

氣象局預估，週日（30日）各地大多為多雲到晴且悶熱的天氣，午後仍容易有短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率，清晨至上午中南部及恆春半島也有局部短暫陣雨或雷雨。

下週一（7月1日）台灣南方的低壓帶形成並北抬，水氣增多，風場轉為東南風，東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

空氣品質方面，29日中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，北部及竹苗空品區為「普通」等級，局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 31 - 39 32 - 40 32 - 38 31 - 38

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