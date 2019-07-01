低壓北抬週二起天氣不穩 全台午後雷雨一路下到晚上

2019-07-01 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局指出，今日各地多雲到晴，白天仍維持高溫炎熱的天氣，不過週二到週四隨著南海低壓帶北抬，各地午後有局部大雨發生機率，且午後雷陣雨可能會一路下到晚上才停。至於熱帶性低氣壓因結構鬆散，生成第四號颱風的機率不大。

氣象局指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓因結構鬆散，預估今日白天就有機會降為一般低氣壓，對台無直接影響，不過週二到週四隨著南海低壓帶北抬，各地午後有局部大雨發生機率，午後雷陣雨也會下更久，甚至一路下到晚上才停。

氣象專家吳德榮也指出，菲律賓東方海面的「熱帶性低氣壓」今（1）日將進入巴士海峽，因結構鬆散，發展成颱風的機率降低，但隨著低氣壓北抬，週三（3日）至週（7）日大氣環境轉為西南風，挾帶南海輸送而來的低層水氣，午後易有劇烈降雨；迎風面的西南部，因地形造成輻合作用，在其他時段也會帶來局部陣雨或雷雨的機率。

天氣風險公司分析師吳聖宇則指出，南海的季風低壓可能在未來兩天逐漸發展增強，但就算發展為熱帶性低氣壓或颱風，對台灣也沒直接威脅，不過這個季風低壓所牽引的「水管」，也就是環流南側及東南側伴隨的西南季風強風軸，則需要格外留意，週三後若季風低壓趨向海南島、廣西、越南北部等地，西南季風強風軸可能被往北拉到大陸華南沿海至台灣一帶，週四起將有3、4天的時間都會受到偏強的西南季風影響，天氣狀況不穩定。

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