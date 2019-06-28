東部、大台北高溫35度！各地防午後雷陣雨

2019-06-28 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（28日）各地天氣大致為多雲到晴，但要留意午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局表示，今天台灣附近持續盛行西南風，由於西南風與陸風交互作用，清晨至上午間中南部及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區天氣大致為多雲到晴，但午後因熱力作用，各地有局部短暫雷陣雨，尤其山區有局部大雨發生的可能。

溫度方面，各地高溫約31至35度，其中花東縱谷、台東及大台北盆地局部地區高溫可達35度左右。

氣象局預估，週六至下週四（29日至7月4日）西南風影響，週六至下週一各地大多為多雲到晴的天氣型態，各地容易有午後雷陣雨發生。下週二至下週四水氣增多，中南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有短暫雷陣雨的天氣。

颱風消息部分，位於日本東南方海面的輕度颱風1903號聖帕（Sepat），28日清晨2時中心位置距離台北東北方約1840公里的海面上，預測快速向東北移動，對台灣天氣並沒有直接影響。

空氣品質方面，中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；北部及竹苗空品區為「普通」等級。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 30 - 40 30 - 39 31 - 36 30 - 37

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