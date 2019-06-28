東部、大台北高溫35度！各地防午後雷陣雨

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（28日）各地天氣大致為多雲到晴，但要留意午後有局部短暫雷陣雨。
氣象局表示，今天台灣附近持續盛行西南風，由於西南風與陸風交互作用，清晨至上午間中南部及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區天氣大致為多雲到晴，但午後因熱力作用，各地有局部短暫雷陣雨，尤其山區有局部大雨發生的可能。
溫度方面，各地高溫約31至35度，其中花東縱谷、台東及大台北盆地局部地區高溫可達35度左右。
氣象局預估，週六至下週四（29日至7月4日）西南風影響，週六至下週一各地大多為多雲到晴的天氣型態，各地容易有午後雷陣雨發生。下週二至下週四水氣增多，中南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有短暫雷陣雨的天氣。
颱風消息部分，位於日本東南方海面的輕度颱風1903號聖帕（Sepat），28日清晨2時中心位置距離台北東北方約1840公里的海面上，預測快速向東北移動，對台灣天氣並沒有直接影響。
空氣品質方面，中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；北部及竹苗空品區為「普通」等級。
國際都市氣象：
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|30 - 40
|30 - 39
|31 - 36
|30 - 37
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輕度颱風聖帕28日2時的中心位置在北緯34.00度，東經137.50度，以每小時63公里速度，向東北東進行。（圖擷取自中央氣象局）
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今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）
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今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）
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今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）