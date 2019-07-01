3位前空姐現身：長榮從沒把空服員當人看

2019-07-01 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕3名前長榮空姐寫長文，描述過去工作情況，痛批「前老闆」長榮「從來就沒把空服員當人看」、「請不要一直拿某一年的（年終）4個月來說嘴，阿長榮你要不要把之前10年拿出來平均再說話」，還有人呼籲工會要繼續追蹤參與罷工的空服員，「長榮絕對不會讓他們好過」，半年、一年後，「大家要不要來算一下『自動離職率』啊。」

現居美國的前長榮空姐A說，她飛3年，有2年半穿鐵衣上班，更因椎間盤突出，站、坐、躺都會痛，有陣子長青春痘，結果在服勤前被叫下來，2週禁止上機服務，那陣子被迫領低底薪過活。

許多網友或許會酸「為什麼不離職」、「不爽不要做」，據這名前空姐說法，空姐受訓期間薪水極低，長期在高壓下控制許久，「我總要賺點錢才甘心吧」 ，而且若選擇離職還得賠公司錢。

她指出，長榮常講「共體時艱」，例如美國911事件發生後，公司「預期」會受衝擊，騙空服員簽「放棄自身權益 ，永遠不得異議」單子、簽資遣，並以3萬底薪算資遣費，「共體時艱飛到健康、耳朵、手、腰都炸掉了，然後你這樣欺負我們，連資遣費都故意凹我們。」隨後長榮趁著911降低薪資，踩在低薪上再招新人。

她呼籲，這次空服員的訴求，是希望公司可以在財務部的財會數字以外，多注重對組員服勤上「人性的考量」，多一點真心關懷；她也呼籲工會，持續追蹤參加罷工的人 ，因為回去服勤後 ，長榮絕不會讓這些人好過 ，「一定半年、一年內就讓他們『自動離職』，大家要不要來算一下『自動離職率』啊。」

另名前空姐B說，醫生不解她為何感冒就不能上班，不願開休養證明，導致她硬飛之後，去程飛機起降時「耳朵痛到流眼淚」，回程時又經過一個起降，「於是我左邊耳朵聽力只剩一半，只聽得到高頻的那一半」。

此外，在公司宣稱「共體時艱」下，她有次獨自一人拉著40公斤的餐車給餐，「每飛完一天turn around就痛2個禮拜左手舉不起來」，因而嚇到離職，經過幾年治療後，舉手至少能超過90度。經過這些事，她不但以「前空服員」身份支持這次罷工，也以「台灣勞工」支持。

第3位前空服員C寫文狠批，請長榮「不要一直拿某一年的（年終）4個月來說嘴，阿長榮你要不要把之前10年拿出來平均再說話」。以她飛4年半的例子來說，第一年因薪水太低，年終只領幾千塊，之後雖然成為優良員工，但長榮以H1N1、油價攀高不下為由，請「大家要共體時艱」，年終只領到2萬多。若再算進「記點扣錢」，例如被乘客投訴沒笑容、送飲料沒附紙巾，每件扣3千至6千不等，很多人年終因此扣光光，而她拿到「正常2個月年終的只有一年。」

該名空服員稱，華航空服員抗爭前，長榮福利很差，以她曾單月離地飛行時數120小時至150小時來說，月入也不過6至7萬，但這是業界公認會飛到生病的時數，「這就是為什麼勞工一定要自己硬起來，不然就做一輩子的軟柿子。」

此外，她看過長榮想砍人時，會搜查特定組員行李和跟飛特定組員航班，逼著她們不要做；收到匿名指控，長榮可以把組員關在小房間內數小時偵訊，引導認罪；也曾逼組員看A片確認片中主角「不是自己」；也見過組員在受傷的腰上綁著腰夾，繼續拉著40公斤的車往拉高的機頭走，這些事情都讓她決定辭去長榮空姐的工作。

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