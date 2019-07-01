昏倒空服員續罷工 帶頭喊「要協商、要保障」

2019-07-01 15:18

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕長榮空服員罷工邁入第12天，桃園市空服員職業工會繼昨天晚間在現場發放「要協商」粉色氣球，今天下午，日前因熱中暑昏倒的曾姓空服員，帶領現場空服員一同高舉粉色氣球，高唱長榮版《忽然之間》，再齊聲呼喊「要協商、要保障」，鼓舞彼此士氣。

曾姓空服員說，6月29日開票前她擬了一份稿跟大家說我們挺幹部，內容這麼說：「無論結果如何，全體會員皆肯定幹部之努力。雖然協商遇到困難、資方的一道高牆尚未突破，但我們皆認同幹部想保護會員之核心價值。這裡不是結束，是新的開始，無論結果如何，我們沒有輸，我們會一起繼續奮鬥，一起努力，一起讓長榮航空更好！」

曾姓空服員表示，當記者問我萬一投票結果跟我想像中的不一樣難道不會不甘心嗎？我說我會不甘心，但只要工會在就能改變現況，將今天的不甘心變得甘心，並要現場罷工空服員回頭想「只要我們在一起，我們就還有機會。」並要求在場罷工空服員，把被長榮背叛的不甘心，把對現實的不甘心一起轉為機會，「我們抓住這個機會好嗎？」

曾姓空服員向在場空服員喊話，如果長榮航空是不定期的艷陽與暴風雨，工會應該成為一棟堅固的房子，為我們遮陽、遮風避雨；但現在的工會僅是一把大傘，但我們有了傘，才有能力建立起房子、有了傘，才有不淋得一身濕的權力。

曾姓空服員進一步說，除了勞方的黑暗，我想還學會了很多很多，一般大學生畢業後學到的社會化過程，我們濃縮到了這十天，真心感謝這段時間每天與我共度、共同商討的學姊學妹，希望從今天起，我們一起站在工會這頂大傘下，一起建我們夢想中的房子，並且把妳的同學、妳的學姐學妹一起拉回這把大傘下，把傘也分一點給她。

曾姓空服員鼓勵，建房子的過程一定很艱辛，我們第一次建的房子已經被長榮暴風雨吹走了，但不要害怕，我們還有機會一起努力，建造一棟屬於我們自己，能夠阻擋艷陽、遮風避雨的堅固房子。

對此，工會除昨天將周杰倫《告白氣球》歌詞的副歌改編，今天另釋出改編自莫文蔚《忽然之間》的長榮版歌詞，「我明白，長榮專制和獨裁，沒誠信跳票離開；政府呢，這個社會怎麼如此黑暗；而現在，眼淚擦乾向前看，姊妹團結站出來；我知道，神明媽祖都有最好安排」。

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