工會提不秋後算帳等5訴求 長榮航空4項無法讓步

2019-07-01 16:30

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮勞資戰火持續延燒，針對桃園市空服員職業工會提出的不秋後算帳等5項訴求，長榮表示有4項訴求無法同意。長榮航空表示，包括撤回0508公告、開放會員認定罷工或曠職及開放工會宣傳時間、公司就不當勞動行為判決不提訴願皆無法同意；另工會要求不得對本次參與罷工會員、幹部等人員進行法律追訴及求償，長榮僅表示不會對基層會員進行懲處。

長榮航空發言人陳耀銘表示，目前已有超過300名空服員表達願意回來服勤，目前已有180多人取回三寶證件。陳耀銘呼籲工會盡快坐下來與資方協商，讓罷工盡快落幕。

陳耀銘表示，長榮航空與工會6月29日在桃園市政府政府進行協商，在首項不秋後算帳條款就無法達成共識，當時公司已提出比照華航罷工經勞動主管機關訂定的協議條款，也就是對符合勞資爭議處理法及工會法合法罷工會員皆不會有不利懲處，並非如工會所說公司未提出對案。

法保室經理祈天瑞表示，6月29日當天在勞動部次長劉士豪主持下，長榮航空應工會要求，先談不要對會員進行秋後算帳的條款。

祈天瑞強調，公司一直都是秉持對合法罷工範圍內的員工不會進行懲處，但工會提出的第1項訴求，要求罷工會員權益恢復至罷工前一模一樣，也就是要公司撤回0508三不公告，包含暫停年終獎金、年度調薪、停止優待票等，但公司認為當天公告是個獎勵，非對任何員工的懲處，因為公告指出若發生罷工導致公司獲利大幅下滑，甚至虧損，將暫停年終獎金與年度調薪及優待票等福利措施，若罷工期間照勤務出勤，公司為感謝出勤會適度給予相當獎勵。

祈天瑞表示，工會提出的第2項訴求為會員資格、與是否參與罷工、曠職由工會認定，並要求公司開放GPM工會宣傳時間，但公司認為，近來聽說工會威脅會員若回去服勤可能會除去會籍，若讓會員資格、罷工、曠職交由工會認定，會讓會員不敢告訴公司是合法罷工。因此公司認為，即日起只要會員本人告知曾參與罷工即可，不需檢附憑證，事後將登記為無薪事假。

關於工會要求的30分鐘宣傳會議，長榮表示，GPM為公司機上案例回饋課程，該時段屬於空服員服勤時間，很難挪用給工會做宣傳使用。

第3項訴求，工會要求不可對工會會員、幹部及協助人員進行法律追訴及求償。長榮航空表示，參與合法罷工的基層會員不會懲處，也不會曠職。

第4項訴求，工會要求公司經勞動部不當勞動行為裁決委員會，認定構成不當勞動行為者，公司同意不再進行後續救濟程序。長榮航空表示，救濟權是法律賦予公司權益，工會要公司放棄，以後任何一切不當勞動行為救濟權益，公司及股東皆無法接受。

第5項訴求工會要求兩造同意遵守團體協約法的和平義務。長榮表示無意見。

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