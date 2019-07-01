長榮罷工估營業損失18億 旅行業提3訴求籲政府建立罷工預告期

2019-07-01 11:37

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮空服員罷工戰火持續延燒，隨著暑假假期開跑，旅遊業者損失也越來越大，業界估營業損失達約18億元。旅行業品質保障協會今天召開記者會提出3項訴求，包括呼籲政府對大眾交通事業應制定罷工預告期、民航法強制規範航空公司成立機票履約制度，保障消費者及旅行社權益、修改民法旅遊債篇及旅遊定型化契約，因航空公司罷工造成旅客行程影響，應列為旅行社免責條款。

旅行業品保協會理事長許晉睿表示，長榮罷工至今，旅行業沒有得到任何一份政府來的關切，應該關心或想辦法幫忙的方案出現。華航罷工時，品保協會收到很多旅客投訴，但長榮罷工至今都未收到任何投訴，這代表旅行業背後辛酸、辛苦處理處萬名旅客在國內外的安全、保障他們到安全回家的路及旅遊目的地。

副理事長黃文卿表示，勞方爭取權益、資方堅持公司立場，勞資雙方互不相讓，但旅行社和旅客權益呢？尤其站在第一線的旅行社，何其無辜，賠錢又受罪。政府有責任、也要有方式解決現在的困境，將妥善處理旅行社及旅客損失，列為重點討論內容，以便日後類似情況發生有妥善的解決機制。

黃文卿表示，截至目前為止，旅行公會統計，旅行社代墊金額已高達上億元，營業損失約18億元，高達半數旅客的行程泡湯。旅行公會全聯會也預計明天開會討論是否上街抗爭，據了解，不會到桃園南崁，而會到政府機關進行訴求抗爭。

品保協會主委林英明表示，旅客分為散客和團體，散客因為長榮航空會協助簽轉，所以比較好處理，也較少客訴，但團體就影響很大，旅行社除了要代墊旅客滯留國外的食宿費用，還要幫旅客買機票回國，團費扣除必要費用後還要將餘額還給旅客，旅行社損失這麼多能跟旅客要嗎？很多旅客甚至問「你們怎麼會不知道什麼時候要罷工？」業者真的是啞口無言，只能不斷道歉。

品保協會理事陳豐華表示，以這次罷工來說，如果是坐郵輪到阿拉斯加旅遊團，3個月前早就全額付光，臨時取消費用要從哪裡求償？每個人都是20、30萬的團費，整團就要好幾百萬，業者要有很大資金才能承受這麼多天的損失，建議政府應訂定罷工預告期，才能降低衝擊。

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