獨家》長榮航：工會剩1800份三寶 工會：資方刻意低估

2019-07-01 20:35

〔記者周敏鴻／桃園報導〕今天陸陸續續有長榮空服員想向桃園市空服員職業工會領回三寶，卻傳遭刁難，工會幹部雖澄清：「絕無刁難，是惡意謠言」，卻因4名空服員一度前往警局欲對工會幹部提告，直接打臉。資方另透露，工會掌握的三寶可能僅剩1800份左右，工會幹部直斥：「不可能這麼少，是資方刻意低估！」

長榮航空空服員罷工第12天，持續有已繳三寶（護照、台胞照、員工識別證）給工會保管的空服員，領回三寶返回工作崗位，今天卻一度還傳出有空服員想要填寫「領回三證申請書」，被工會工作人員以「沒有申請書」為由刁難，空服員們若非自己手寫申請書，就得作罷離開。

工會會員代表林昱嘉強調，絕無此事，申請書隨時都有，只要空服員想要填寫，工會就會讓她們填寫，不可能刁難，純粹是有心人士散布謠言，意圖分化空服員的團結。

但4名無法填寫申請表的空服員，今天下午前往蘆竹警分局南崁派出所報案，控告工會幹部違反護照條例第32條「非法扣留他人護照、以護照作為債務或債權擔保，足以生損害於公眾或他人者」，雖最後未正式提告，但長榮航空指出，空服員提告的動作，就是直接打臉工會「未刁難」說法的最佳證明。

長榮航空還指，資方掌握的資料顯示，工會掌握的三寶數量，約僅剩1800份左右，估計將會引發骨牌效應，讓工會掌握的三寶數量急速減少。

工會幹部未透露目前工會保管的三寶數量，她們強調，不可能這麼少！因空服員若處於休假狀態，就算參加罷工，員工識別證也不會被註記為「罷工」，資方刻意低估工會保管的三寶數量，就是打心理戰，用意仍是要分化空服員們的團結。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法