長榮勞資明舉行閉門協商 不開放媒體及直播

2019-07-01 17:46

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮航空與桃園市空服員職業工會7月2日將進行團協破局後首次協商。長榮航空表示，雙方已約定好明天上午9點在桃園尊爵天際飯店進行閉門協商，長榮將派出各部門一級主管與會，強調每位主管都是經過百分百授權，回應工會授權不足說法。

由於長榮日前表示，下次協商會議一定會要求開放直播，但明天協商過程卻未開放直播，長榮航空表示，因為剛剛才決定會議時間，因此來不及直播。媒體又追問是工會不願意直播嗎？長榮航空發言人陳耀銘表示，工會從過去的態度一直都不太願意直播。

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