長照、食安、疫情、更年期問題...光衛福部就有10個諮詢專線

2019-07-01 11:53

〔記者吳亮儀／台北報導〕衛福部今天宣布，將全國民眾心理諮詢服務電話的10碼專線，改為4碼「1925」（依舊愛我），作為自殺防治的心理輔導專線。不過光是衛福部所轄業務，就有10個電話專線，包括食安、防疫等，民眾要記憶不太容易。

衛福部主管的電話專線包括長照、兒虐家暴、自殺、社福急難救助、未成年懷孕、戒毒戒菸、傳染病防疫、食安通報、健保問題，以及更年期相關問題等。

民眾較熟悉的是「113」兒虐家暴防治專線，而近年陸續增加如食安專線「1919」、長照申請「1966」等，專線越來越多，甚至連未成年懷孕、更年期問題等都有專人接聽的專線。

衛福部人員說，最緊急、最重要的專線通常越短，例如3碼的專線就是緊急通報用，家暴防治和報警、火災用的「110」、「119」同等重要，再來就是4碼專線、最後則是10碼、「0800」開頭的專線。

安心專線是衛福部提供全國民眾心理諮詢服務的電話專線，因考量安心專線原來的號碼0800-788995（請幫幫-救救我）長達10碼，不易記憶，民眾若遇危機、需緊急求援情境，可能會因驚慌而無法即時記起號碼。

為方便民眾記憶及快速撥打，7月1日開始，改用容易記憶的1925（依舊愛我）為安心專線號碼，民眾只要以市話或手機撥打「1925」，安心專線將持續提供全年無休、24小時免付費心理諮詢服務。

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