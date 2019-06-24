國外讀牙醫系注意！ 衛福部將修法增考試降實作員額

2019-06-24 14:53

〔記者林惠琴／台北報導〕6月畢業季一過，不少高中學子將進入大學，但衛福部提醒，持國外牙醫學歷畢業生回國人數逐年增加，國內牙醫人力即將過剩，因此規劃修法，未來持國外學歷畢業生一律要接受教育部學歷甄試，同時會管控臨床實作訓練選配分發員額，呼籲前往國外就讀牙醫學系要審慎評估。

衛福部心理及口腔健康司科長王鵬豪表示，目前只要符合「國外大學或學院醫學系科學歷採認原則」，到歐洲、日本、美國、加拿大、南非、澳洲、紐西蘭、新加坡、香港等9大地區就讀牙醫學系，回國後不必接受教育部學歷甄試，依序通過第一階段國考、參與臨床實作訓練、第二階段國考，即可取得醫師證書在台執業。

不過，王鵬豪指出，台灣每年約420名畢業生投入牙科醫療市場，但根據考選部統計，2011至2015年畢業年度牙醫師第2階段國考通過人數，分別是407、429、450、465、467人，人數逐年成長，由於國內牙醫學系招生人數並未增加，研判源於國外畢業生；其次再以2016至2018年持國外學歷通過第1階國考人數為69人、60人、86人來看，人數也呈現上升。

王鵬豪說明，去年中華牙醫學會調查結果顯示，台灣每萬人口有6.05位牙醫師，與美國、澳洲、加拿大、法國等已開發國家相近，就國內8所牙醫院系每年所培育的牙醫人力就足以因應目前市場需求，因此參照已開發國家對國內培育人才保護措施，將規劃修訂「醫師法」。

王鵬豪強調，目前正規劃針對所有持國外學歷畢業生、含9大地區，均應一律接受教育部學歷甄試，同時將管控國外牙醫學系畢業生臨床實作訓練選配分發員額，未來會適度降低國外牙醫學系畢業生臨床實作訓練。另外，西醫、中醫部分，也會一併修法調整。

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