器捐「默許制」引發激烈討論 衛福部澄清未規劃

2019-06-19 20:01

〔記者吳亮儀／台北報導〕上週器官捐贈中心舉辦感恩活動，感謝器官捐贈者的大愛，副總統陳建仁在會中提到提到，很多國家的器官捐贈默許制有較高器捐率，且很多專家學者提過，卻被誤解成政府將推動「器捐默許制」；衛福部今天澄清，現階段台灣沒有要推動規劃和時程。

副總統陳建仁昨天晚間也在臉書說明，器官來源不足確實是世界各國共同的難題，但他澄清，他沒有提到政府將仿效西方部分國家推動器官捐贈「默許制度」，更沒有說「希望5年內修法跟上先進國家」這樣的話。

衛福部也澄清，所謂「默許制」是歐洲國家施行的器官捐贈「推定同意制（opt-out）」，即除非確認死者生前表示反對，或有人知道死者曾明確表達過反對器捐，否則視同願意器官捐贈，但在器官摘取時，仍會尊重家屬意見，並不會發生強摘器官的情形。

據2018年統計各國每百萬人口器官捐贈率，實施「推定同意制」的西班牙為48、比利時33.4、義大利27.3、瑞典17.7，而與我國相仿實施「選擇同意制（opt-in）」的國家中，美國為33.3、英國24.5，我國則為14.2人，兩種器官捐贈制度各有其優缺點。

衛福部也解釋，過去的確有國內醫界專家曾提出效仿西方國家推動「推定同意制」建議，但考量我國國情、且尚未有社會共識下，仍採取須死者生前以書面或遺囑同意，或經死者最近親屬以書面同意後，才可進行器官捐贈。

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