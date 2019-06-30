台澎海纜「最後一哩路」 雲林村民爆氣要求改路線

2019-06-30 16:15

［記者黃淑莉／雲林報導］串連台灣本島與澎湖間電力的「台澎海纜線路工程」，只剩雲林口湖段陸上1.4公里最後一哩路，村民強烈反對施工，今天在口湖鄉公所召開施工說明會，場面火爆，村民一致要求台電變更地下電纜埋設路線。

台澎海纜線路全長約68公里，其中雲林端口湖境內規劃8.8公里地下電纜，目前僅剩市區中正路約900公尺、文明路約500公尺；地下電纜為16萬1仟伏特（161KV），村民憂心高壓電纜電磁波輻射及施工安全，強烈拒絕工程施工。

該工程原訂在今年1月初動工，因居民抗爭反對，台電公司變更施工工法，今天說明會包括口湖鄉長林哲凌、口湖鄉代會主席蘇慶璋及多位鄉代表、數10名村民都與會，先前傳出台電今天是最後一場說明會，未來將強制動工，說明會一開始場面就相當火爆。

林哲凌表示，台電施工方式未獲鄉親認同時，公所不會輕率發給「文明路」路權。

村民紀武昌等人質疑台電捨近求遠要繞進口湖變電所用意，並舉出台電數年前在林口、楊梅地區施作161陸纜，後因影響民眾安全而遷離人口密集區的案例，希望台電不要重蹈覆轍浪費人民的納稅錢。

台電公司強調，台澎電纜工程有助我國電力彈性調度與穩定供應及綠能發展，海纜部分已於6月施工完成，陸纜工程技術純熟，安全無虞，希望鄉親能支持。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法