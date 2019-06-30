長榮空服員罷工比女友還重要！香港中學老師到場聲援

2019-06-30 14:33

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕「長榮空服員罷工比我女朋友還重要！」長榮空服員罷工進入第11天，今天下午有位來自香港的中學老師Michael，趁著搭機離台前的空檔，到南崁罷工現場聲援罷工空服員。

他表示，過去因為學術交流來台，都是搭長榮航空，總計搭了18次，這次是他第一次來台灣不是搭長榮，來台前，他在香港時，還因為太關注空服員罷工的新聞，引來母親好奇「是你你女朋友在罷工？」他立即以「長榮空服員罷工比我女朋友好重要！」足見他對罷工空服員的關心。

Michael 說，他不是社運、工運的那些成員，不太熟悉罷工的背景，今天來只是想給長榮空服員打一打氣，知道有一些人說罷工空服員是不知道怎麼去熬苦的那些小公主，他其實很想跟他們說，如果是小公主，怎樣去撐到今天已經11天，「所以我真的很想告訴妳們說，其實妳們不是公主，妳們是英雄」。

接著，Michael 說，很多人跟他說，長榮航空空服員的薪水，比華航、比很多航空公司還高，但他認為，是長榮的空服員讓長榮航空在「SKYTRAX全球航空公司大獎」上榜，長榮航空是五星級的公司，「妳們是五星級的員工，妳們值得有五星級的待遇」，此話一出，台下一片掌聲叫好。

Michael 還說，剛剛他到現場聽到很熟悉的背景音樂，也喚起很多回憶，因為在他搭18次長榮航空的過程中，每當上飛機都會聽見這背景音樂（長榮航空在罷工現場放的登機音樂），但是他沒有想到，這背景音樂竟然變成讓妳們鬆懈，讓妳們退縮的一種武器，他真的覺得很奇怪。

「不如堂堂正正的跟妳們說回家」！Michael 也說，當他在現場看見綠氣球（長榮航空放出印著「回家吧！」的大型空飄氣球），他認為，如果他（長榮航空）真的是長榮爸爸，如果要這樣的叫他的女兒（罷工空服員）回家，不如堂堂正正的在這邊跟妳們談一下。

Michael 說，其實沒有人想這樣離家出走，因為長榮真的是一個很好很好的地方，以他這乘客來說，真的在妳們身上得到很多東西，但是在我們香港人來說，現在的罷工不是長榮罷工，是長榮空服員罷工，沒有你們沒有長榮，所以他真的很想跟你們說，如果（長榮航空）真的那麼被動地拿氣球說回家，真的不如走過來堂堂正正的跟妳們說回家，台下又是一片掌聲。

「長榮罷工、一定成功」！Michael 重申，他不是社運、工運人士，只是想到現場給大家加油打氣，也要在場空服員放心，香港到台灣平均每20分鐘就有一班班機，「放心在這邊罷工吧！」他知道妳們辛苦了，最後在現場主持人要求下，他教現場空服員如何說粵語版的「長榮罷工、一定成功」，罷工空服員也熱情回以「香港加油」！

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法