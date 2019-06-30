捷運環狀線喞喞叫 侯友宜允8月底前改善

2019-06-30 14:33

〔記者何玉華／新北報導〕捷運環狀線年底將通車，但沿線噪音對鄰近住戶生活干擾大，捷運局日前利用試車時段，進入民眾住家測量噪音，新北市長侯友宜獲知也趕到現場，實際體驗民眾的感受，同時承諾噪音改善工程將會在8月底前完工。

從環狀線開始試車後，沿線居民不斷透過民意代表反映噪音問題，朝野議員、立委，甚至在市議會總質詢時，也都有議員要求市府改善；侯友宜當時表示，會到現場了解情形，27日捷運局長李政安在縣民大道及民生路社區量測噪音時，也隨即前往。

侯友宜與捷運局分別到縣民大道社區6樓平台及27樓住戶家中量測時，以及民生路社區15樓及30樓量測，侯友宜說，列車轉彎時刺耳的「喞～喞～」聲音，確實讓人無法忍受，責成李政安務必在通車前降低高頻的「喞～喞～」噪音。

李政安說，環狀線是鋼軌鋼輪系統，試車噪音測試都符合法令標準，但小轉彎半徑，車輪與軌道摩擦產生尖銳噪音，造成民眾困擾，除將車輪切削整圓及軌道拋光降低噪音外，也增加隔音牆遮蔽範圍，由直立型延伸為倒L型或加裝雙弧形吸引版，預計8月中下旬完工。

此外，將裝設軌道自動潤滑系統，在電聯車經過時，自動於軌道噴灑潤滑液，降低電聯車行駛轉彎路段產生尖銳噪音，李政安表示，目前已請施工單位加速採購作業，縣民大道及民生路段以8月底前完成裝設為目標。

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