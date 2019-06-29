交通利多！ 苗栗苑裡擬新增公車路線

2019-06-29 17:43

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮大眾運輸長期依賴台鐵，前任鎮長杜文卿曾爭取台中市97路公車在苑裡鎮設站，方便學生等通勤族，不過路線涵蓋度仍嫌不足。苑裡鎮公所近日與台中市政府聯繫，確認台中市將延伸公車路線至苑裡市區，對鎮民將是大利多。

苑裡鎮長劉秋東表示，新增加延駛的公車路線於鎮內將從上館里水門開始，繞經幼獅工業區後，通往苗47-1線再連接苗47線後，連結苑裡鎮130縣道世界路中正里、客庄里、苑南里；苑北里路段至苑裡鎮公車總站，路線行經市區，且內區民眾也可由上館里搭乘，相信可便利許多民眾。

苑裡鎮公所指出，新延駛路線由台中市后里泰安火車站經過后里區尖豐路後由義里大橋至上館里苑裡鎮140縣道、北堤東路口後再通往新復里、田心里通往上述苑裡市區。

劉秋東指出，苑裡鎮與台中市生活圈密不可分，除了學生互相來往通學，更有不少民眾前往台中市消費、工作。而且新延駛路段行經世界路鬧區，沿途有不少住戶，終點站距離國立苑高也近，可方便不少學生。

另外，公車路線也經過不少苑裡人工作的幼獅工業區，對上班族而言也多了一項通勤選擇。而苑裡鄉親若有前往台中市區需求也能搭乘新公車路線至泰安火車站後轉乘火車至台中市區。

而苑裡鎮內區民眾也能利用腳踏車或機車先前往上館里搭車，方便學生與長者利用。

目前新延駛路線已由台中市府招標，預計每天早上6點20分至晚間10點營運，每日16班次，待標案標出，詳細沿線站牌時間等，苑裡鎮公所將會再公布給鎮民。

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