重要日子「好朋友」來攪局 醫：提早規劃可避開不便

2019-06-29 15:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕「明天要出國，偏偏碰到生理期，又不能玩得盡興了」、「生理期碰上大考，超級不舒服又無法發揮實力」。七月暑假到來，上述情形常讓許多女性朋友困擾不已，苗栗市大千綜合醫院醫療副院長暨婦科主任林敬旺醫師建議，如在既定規畫行程前，提早到婦產科就診，醫師可協助用藥物將經期提前或延後，就能避開生理期來攪局的煩惱。

林敬旺表示，生理期一開始時，卵巢會產出卵泡，在生理期中期時排卵，卵巢會形成黃體，分泌黃體素來穩定子宮內膜，以利受精卵著床；若是沒有受孕，在排卵後14天左右，黃體會自行萎縮，黃體素濃度驟降，子宮內膜因而崩落出血，即為月經。

「催經」（意即，經期提前）是利用藥物提高體內黃體素的濃度，一旦藥物停止，人為黃體素濃度驟降，就會使月經提前；「延經」（經期延後）則是持續服用含黃體素的藥物，來接替卵巢萎縮的黃體，穩定子宮內膜而延後月經。

林敬旺說，無論是要選擇催經或延經，建議女性朋友要提早規劃，若能在前1個月生理期的5天內到婦產科門診，醫師都可協助；若是離旅行或考試的日期太近才就診，就只能選擇延經的方式。

不過，林敬旺提醒，雖然可透過藥物方式來提前或延後生理期，但若過於頻繁或次數太多，也會有荷爾蒙失調、亂經、或藥物引起的水腫不適等副作用，因此妥善規畫才能顧及自身健康，又不受生理期影響重要行程。

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