家扶歡慶50週年 「掛名爸爸」侯友宜盼延續愛的能量

2019-06-29 14:34

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市家扶中心慶祝家扶基金會成立50週年，今天在板橋435園區舉辦感恩茶會，新北市長侯友宜出席表示，他是許多小朋友的「掛名爸爸」，近年在家扶中心認養許多小孩，他感謝各界善心匯集，幫助弱勢兒少家庭，希望延續愛的能量，照亮每個角落。

侯友宜表示，許多弱勢兒少在經濟困頓、資源不足的情況下，因為家扶中心協助照顧，日漸有力量站起來，期許受過扶助的青年在自立後，回頭幫助其他人，讓愛一直延續下去。

侯友宜說，他是許多小朋友的「掛名爸爸」，這幾年也在家扶中心認養許多小孩，未來有時間一定會常去探視孩子，希望社會各界把愛心的力量團結在一起，幫助更多人。

曾受家扶協助的自立青年今天也「回娘家」。目前擔任科技部前瞻及應用科技司副司長的陳小玲表示，小學時父親過世，母親獨力養育4個孩子，非常辛苦，當時的時空背景，家境不好的女孩子通常無法完成學業，她感謝家扶中心協助，讓她持續求學直到大學畢業。

陳小玲鼓勵台下的小朋友，不要妄自菲薄。她說，人生就是一場馬拉松，就算起跑時身上的擔子比別人重，但有了家扶中心、社會資源的協助，也可以跑得很長、很遠，「愛一直都在，人生的道路要一棒接著一棒，把愛傳遞下去」。

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