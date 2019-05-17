65歲阿嬤找幼時家扶老師 師生3人共226歲相見歡

2019-05-17 23:35

〔記者蔡淑媛／台中報導〕睽違半世紀，資深家扶兒、已經當阿嬤的65歲許美華找尋到年幼時照顧她的家扶中心主任林永和及老師黃鶴吉，今天師生3人相見歡，3人歲數226歲，許美華終於圓夢，親口向恩師道謝，老師也已白髮蒼蒼分別82歲及79歲但身體健朗，仍記得許美華小時候皮膚黑、個性活潑的模樣，直呼「太感動了！孩子們能平安長大，是最高興的事，全是美好的回憶！」

許美華年幼時父親早逝，母親獨自撫養6個孩子，排行老四的她說，11歲開始接受家扶中心幫助及美國認養人的資金捐助，一家人才能度過難關，她也能讀到鳳山高中畢業，不像兄姊必須輟學養家，即使相隔55年，她仍非常感謝當年如兄、如父的老師及美國認養人。

許美華說，家扶老師都非常和藹可親，帶家扶兒遊玩也教功課，坐電聯車到福隆海水浴場參加夏令營、到台中總部參加聖誕園遊會、去吃好好吃的汕頭火鍋，在當時艱難的幼年歲月仍享受美麗的童年時光；美國的認養人每月資助180元，已經是姊姊做女工一個月的薪水，對家裡經濟幫助很大，也常寄來卡片、照片，五美元或十美元的生日、聖誕節禮金，讓她能買制服、鞋子，讓她非常感謝。

許美華昨天一見到恩師林永和及老師黃鶴吉，立刻上前擁抱，高喊「老師！」兩位老師也馬上回應「在這裡！」宛如時光倒流，林永和笑說「當年的孩子都都長大了，還當阿嬤了！」他說，孩子長大了，沒有走偏差的路，這是老師最高興的事，家扶的兒童很出色，是最欣慰的事。

黃鶴吉說，即使經過55年仍記得許美華，也永遠不會忘記，看到孩子長大，當初在他們痛苦中給予幫忙，是美好的時光，現在仍與當年的家扶兒保持連繫。

許美華說，曾經想向美國的認養人感謝，但對方已經過世，覺得遺憾，所以更要找到家扶老師，親口道謝，而這數年來也擔任家扶的永久認養人，每到過年就集資捐十萬元給小朋友當紅包，希望幫助辛苦的孩子開啟美麗人生的機會。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法