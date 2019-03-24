摔斷手也要爬回椰子攤 「椰子妹」5歲幫媽顧生計

2019-03-24 16:31

〔記者蕭玗欣／台北報導〕家扶基金會今天舉辦2019年全國自強兒童表揚活動，表揚23位自強兒童，不畏逆境、勤奮向學及勇於面對挑戰。今年15歲的林冠妤從小在椰子攤長大，5歲就到椰子攤幫忙，小學三年級被野狗咬傷，邊哭邊爬匍匐前進了3、40公尺到媽媽的椰子攤旁才被發現，「我吃家裡、花家裡、用家裡，所以我本來就應該要來幫忙賣椰子」，不顧一切為家裡付出的精神，讓她獲表揚為自強兒童。

全國自強兒童 23人獲表揚

家扶基金會執行長何素秋說，日本經營之神松下幸之助曾說：「逆境給人寶貴的磨練機會，只有經得起環境考驗的人，才能算是真正的強者！」今年表揚兒童中，有12位來自單親家庭、3位生長在隔代家庭、5位兒童的母親為新住民，更有2名身障自強兒童。孩子除面臨文化、語言隔閡或身障疾病之困境外，其中有18位兒少家中至少有一個重病或行動不便需要照顧的家人。

來自台南的林冠妤從小在椰子攤長大，5歲就到椰子攤幫忙，下課第一件事情就是趕到椰子攤跟媽媽換班，讓媽媽可以喝口水、上廁所、喘口氣。林冠妤表示，我吃家裡、花家裡、用家裡，所以我本來就應該要來幫忙賣椰子。

林冠妤小學3年級時，有一天下課後騎著腳踏車要趕去攤子幫忙，眼看就快到攤子，結果卻被路上的野狗追逐、咬住，當下就摔倒在地、左手腕骨折無法支撐站起來，她邊哭邊爬匍匐前進了3、40公尺到媽媽的椰子攤旁才被發現，趕緊送醫將左手腕骨折處打鋼釘固定，身體的傷還沒完全康復就堅持回到攤子幫忙。

林冠妤其實小時候很害羞，一開始都不敢跟客人說謝謝，每次都躲在媽媽背後，後來才漸漸克服自己害羞的個性，她想跟媽媽說，謝謝媽媽忍受他的脾氣、包容她，以後要換她來照顧媽媽。

林冠妤媽媽表示，冠妤是個貼心、懂事的孩子，她對冠妤的期待就是好好念書，有能力回饋社會，不要以後像她工作這麼累。

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