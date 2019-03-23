換掉補丁破鞋！虎女獅子會相助 小棒球員穿新鞋開心追夢

2019-03-23 18:36

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林虎女獅子會提供雲林家扶中心扶助戶每戶3000元購鞋金，今天陪同家長及孩子一起到虎尾鞋店選購新鞋，學童們穿上新鞋，開心得手舞足蹈。

國小六年級的小棋，是學校棒球隊員，小二就加入球隊，常常跑步訓練體能，鞋子2、3個月就破損，考量家裡經濟狀況，小棋媽媽幫他縫補鞋子，直到不能補再換新鞋，小棋媽媽說，得知有購鞋金可以買新鞋，小棋跟同是棒球隊員的弟弟都很期待。

一進到賣場，小棋跟弟弟直接就衝到球鞋區挑選新鞋，2人貼心地希望家裡的弟弟也能穿新鞋，所以挑選了較便宜的鞋款。

單親媽媽薛女士在先生過世後，獨力扶養4個女兒，幫4個孩子各買一雙新鞋，她謝謝虎女獅子會的陪伴及幫忙。

雲林家扶中心主委陳燦勳說，家扶扶助家庭超6成是單親及隔代教養，家長們為了生計奔波，感謝虎女獅子會溫馨舉辦購鞋活動，還有其他團體及虎尾鎮長丁學忠熱情響應，讓孩子能穿上新鞋開心追夢。

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