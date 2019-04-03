他們的兒童節願望是「想見媽媽」 終於圓夢了

2019-04-03 12:51

〔記者羅欣貞／屏東報導〕兒童節就要到了！許多寄養童的願望不是要禮物，而是「想見媽媽」，屏東家扶中心與大仁科技大學社工系大四實習生合作，在兒童節前夕為寄養童圓夢，他們看到媽媽時開心得不得了。

參加圓夢計畫的有8名寄養童，都是小二生，因不同原因寄養安置，而他們唯一共同的生命故事是，成長過程中，媽媽幾乎沒有在身邊。其中4名寄養童的母親，都因毒品經常進出監獄，另有憂鬱症的母親、施虐的母親或曾帶孩子自殺的母親。

大仁社工系7名實習生林勇辰、呂相瑩、盧美秀、陳詩蓉、劉明姿、陳冠丞、洪玉真以6週的時間，協助寄養童一起完成給媽媽的自製繪本。在過程中，有寄養童把代表媽媽的物品狠狠地丟在地上，大叫著「我的媽媽很糟糕」，也有寄養童畫著媽媽時，哭得像嬰兒一樣，實習生林勇辰深深地抱著孩子，讓孩子好好的哭出對媽媽的想念。

寄養童對媽媽有著愛與憤怒的糾結，但愛媽媽、想念媽媽一直存在心裡；小華在活動時說，我好想媽媽，但媽媽都沒來看我，媽媽拿不到我做的禮物；而奇蹟的事卻發生了，小華的媽媽已失聯2年，但2週前與社工聯繫，要在小華生日當天為孩子慶生，讓小華能親手將禮物送給媽媽，小華的生日願望是「媽媽要健健康康、快快樂樂活下來」。當天的團聚，小華好高興，媽媽則淚流滿面。

7名實習生在兒童節前完成了寄養童與媽媽的團聚的願望，8名寄養童中有4名孩子的母親到場，和孩子一起完成手作蛋糕和pizza，其他3名寄養童的母親在監服刑中，則由寄養媽媽陪伴。

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