提前歡度兒童節 五星飯店招待家扶兒少下午茶

2019-03-30 18:26

〔記者何玉華／新北報導〕為讓弱勢兒少也能享有「體驗生活之美」的機會，板橋凱撒大飯店今天（30日）下午邀請家扶35名兒少體驗下午茶，板橋凱撒大飯店總經理朱榮佩及副總經理范振嵩也到場與孩子們互動介紹餐點及趣味問答，新北家扶扶幼主委陳雪鳳及主任林夢萍則代表孩子致贈感謝狀給板橋凱薩飯店，感謝他們提供的體驗機會。

板橋凱撒飯店去年招待逾百名家扶兒少共享午餐餐點，今年再邀孩子們享用下午茶，並融入有獎徵答，讓現場氣氛相當歡欣；此外，業者也發起愛心零錢袋活動，即日起邀請入住的房客自由捐助零錢傳遞愛心，年底時將全數捐予新北市家扶，作為孩子們的「祝福金」，祝福孩子在生活逆境中，仍夠勇敢追夢、實踐夢想。

目前就讀國小的阿凱與小豪，從小由祖母撫養，但祖母年邁已無法外出工作，家中經濟仰賴社福補助，民生用品多為善心人士捐贈及家扶提供，連外出用餐都是奢侈的想法，更不敢想像有機會吃下午茶；兩人說，知道有這個活動時很期待，幾乎每天都在倒數，甚至還作夢夢到吃Pizza，童言童語道盡生活的不易。

陳雪鳳說，希望有更多企業與家扶兒少連結，一起做公益；林夢萍說，對經濟弱勢的家庭來說，三餐溫飽已經不易，這次下午茶的體驗，讓家扶孩子有個難忘的快樂經驗。

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