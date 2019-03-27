迎接兒童節 北市動物園推線上闖關活動

2019-03-27 11:08

〔記者蔡亞樺／台北報導〕慶祝兒童節，台北市立動物園開放全國12歲（含）以下兒童，在3月30日及4月4日兒童節當天，凡持台北市教育局「2019兒童月-我的行動教室」摺頁，或出示數位學生證（身份證明文件等），可免費參觀，還能享有一位陪同家長免費入園的優惠。

另外，動物園於4月1日起至5月1日，推出「ZooBaby Online」闖關活動，民眾手持智慧型手機等行動載具，掃瞄「ZooBaby Online闖關活動」的QRcode，並透過數位互動遊戲，來認識動物寶貝們，例如斑哥羚羊野外的棲息地究竟是沙漠、草原或森林呢？愛吃的蘭嶼豬寶寶體重可以成長到幾公斤？箭毒蛙身上的毒液來源是？何種因素能決定亞達伯拉象龜寶寶的性別？

園方表示，只要完成線上答題「ZooBaby Online」線上闖關活動後，就可到動物園遊客服務中心，出示兌換獎品畫面，獲得動物寶貝腳丫拓印收藏夾，還有機會抽中限量動物寶貝小禮包，歡迎全國大小朋友一起來「ZooBaby Online」。

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