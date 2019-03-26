竹北兒童節活動移師高鐵站前 4/4起連玩3天

2019-03-26 08:14

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市「藝想世界、童趣十竹」兒童節活動，4月4日起一連3天，首度移師新竹高鐵站前廣場，除了玩不膩的大型氣墊遊樂設施、豐富的表演節目、和創意DIY手作體驗，今年還引進遙控賽車、鐳戰射擊和動物變裝秀，歡迎來到大小朋友的玩樂天堂！

竹北市長何淦銘表示，由於文小一的非營利幼兒園已動工，今年的兒童節活動，獲交通部鐵道局無償借用新竹站前廣場（高鐵七路與高鐵八路間），在團隊精心策劃下，4月4日到6日3天上午10點半到下午5點，安排7大親子同樂的主題遊戲區，全部免費。

其中，愛麗絲夢幻樂園有旋轉木馬、小火車、旋轉飛機及16組氣墊遊戲。金銀島大作戰引進時下最夯的親子鐳戰射擊體驗。皮諾丘闖關趣，通過五道關卡可獲限量神秘小禮物。小巫婆糖果屋有水球彩畫、馬賽克拼貼等親子手作DIY活動。

4月4日有一場森林王國走秀PA，邀請爸媽帶寶貝們變裝走秀展現創意。彼得潘賽車場可體驗搖控賽車手的快感。胡桃鉗扭蛋機，活動期間在粉絲專頁打卡按讚並分享，可限量轉扭蛋。另有虎克美食胖卡。

竹北兒童節活動於4月4日上午9點半開幕，豐富多樣的表演輪番上場，有歡樂魔術秀、YOYO家族、東興國小打擊樂團、小青蛙劇團、蘋果劇團、偶偶偶劇團、聲五洲王英峻布袋戲、異國風情特技秀等近20組表演團體。活動詳情可上竹北市公所官網或「藝遊竹北」臉書專頁查詢。

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