貼心、懂事，小小力量守護家園 宜蘭家扶表揚模範兒童

2019-03-30 14:39

［記者游明金／宜蘭報導］童年應該是快樂、無憂無慮，但有群孩子，家庭相對弱勢卻貼心懂事，幫忙分擔家務，照顧年幼弟妹，憑著一己之力與家人共同守護家園，守護自己城堡；宜蘭家扶今天頒獎表揚10名模範兒童，提前為孩子度過溫馨兒童節，也希望獲得祝福與鼓勵，繼續快樂的成長。

「每個孩子都是故事書！」獲獎的小朋友分別是：陳靖庭、陳鳳、謝惠恩、劉可筑、林怡婷、林意茹、吳家瑋、黃子芸、吳雅琹、吳悅寧，年紀分別從國小1年級到國中2年級。宜蘭家扶中心扶助900多戶家庭，在1400名兒童中，挑出表現傑出、友愛孝悌的10名兒童進行表揚。

宜蘭家扶指出，家扶的孩子一樣愛吃、愛玩，他們家人也深愛著孩子，但家庭狀況相對弱勢，孩子看見父母辛勞，更加貼心、懂事，時常利用假日、課餘閒暇，幫忙分擔家務、照顧年幼弟妹或是協助家中做生意，成為家長得力左右手，憑著一己之力小小的力量，與家人一起守護自己的家園、城堡。

受表揚的孩子中，可筑年紀最小，國小1年級的她，由祖父母照顧，但祖父母年老缺乏工作收入，祖母又因退化與疾病經常往返醫院，行動困難無家務能力；可筑從幼稚園中班，就幫忙切菜備料，到煮飯煮菜、煎魚，洗衣晾衣，擔起所有家務。

就讀國小3年級的悅寧，在家中宛如「小保母」，幫忙照顧1歲多的弟弟，餵喝奶、幫忙換尿布、洗澡，相當貼心；去年家裡嬰兒車壞掉，她聖誕許願希望獲得禮物就是嬰兒車，完全為家人著想，貼心知足。

國小4年級的意茹是家中老么，有個哥哥和姊姊，意茹個性活潑、乖巧且課業成績優異；作完功課會協助打掃工作，假日還會陪著祖母販售三星蔥、筊白筍農產品，是個體貼懂事的孩子。

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