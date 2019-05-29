家扶調查 逾3成兒少懼學、被嘲笑欺負

2019-05-29

〔記者蕭玗欣／台北報導〕六月一日為國際兒童節，家扶基金會昨公佈調查指出，三成四中小學生曾在學校遭遇不好事情而不想上學，三成三曾被朋友嘲笑欺負，二成八曾網路交友。家扶呼籲家長、老師應重視預先防護，盡力降低孩子遭受傷害的風險，也要讓每一個孩子都能成為自我保護的英雄！

家扶基金會昨舉行兒少保護記者會，公佈四月針對國中小和高中職學生進行「兒少自我保護的態度與行動」網路問卷調查報告，有效樣本九六八七份。調查發現，女生遭遇與安全有關的生活情境比例高於男生。此外，在高中兒少中，「知道如何尋求幫助」僅有卅四．四％，低於全體平均的四十二．六％；國小低年級兒童遭遇事件，尋找解決方法或要避開危險事物的能力最低。

就讀國一的雙胞胎童星姊姊樂樂昨分享，曾在學校上廁所出來的時候被學姐拍照；妹妹媃媃提到，國小時曾有校外人士拿刀翻牆進校園，雖學校快速處理，但媽媽因此把姊妹倆送去學跆拳道。就讀國小的童星駱炫銘表示，之前在臉書粉絲團打卡或開直播，結果有網友跑來要求合照或跟蹤。

親職教育專家陳安儀建議，三歲以下小朋友需靠家長保護；當孩子進入幼兒階段，父母無法廿四小時陪伴，可用繪本、說故事方式教導孩子自我保護；孩子上學後，家長除需注意上下學安全路線，也要教如何求救等。

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