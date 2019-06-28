自由潛水當心黑視症 想當「美人魚」險溺斃

2019-06-28 20:31

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區國民運動中心有一座5米跳水池，也開放水肺潛水及自由潛水潛客，但連同上月及本月都發生一起自由潛水女潛客，因所謂潛水黑視症險些發生意外，專業教練說，自由潛水的魅力，除了化身人魚般在海中無拘無束優游，看似絕美，但黑視症更是自由潛水者的噩夢，值得愛好者當心。

有專業潛水教練向本報投訴，不管是需要背氣瓶等裝備的水肺潛水，或是不帶裝備的自由潛水，其實風險都一樣，因此該運動中心跳水池嚴格規定，兩者除都必須持有相關專業機構所核發的證照，卻僅要求從事水肺潛水活動者須有合格教練陪同，並簽立放棄抗辯、責任解除、風險承擔與賠償歸屬同意書，並未要求自由潛水者，後遺症於是衍生。

天氣轉熱以來，連同上月及本月接連兩月都各發生一起自由潛水女潛客，因所謂BO（Blackout）的潛水黑視症險些溺斃的意外，所幸及時施救才未釀成憾事。而發生在本月21日的該起意外也在臉書社團「靠北潛水」證實，網友說，被救者有穿蛙鞋且在潛伴制度下發生黑視症，其潛伴第一時間進行喚醒及基本施救動作，同時間館方救生員介入詢問被救者是否需搭救護車前往醫院就診，以上處理方式均符合各系統之黑視症處理SOP。

但該名教練說，自由潛水的魅力，除了化身人魚般在海中無拘無束優游，少了水肺用的氣瓶及相關管線，水下移動更順暢，少了氣泡聲，魚兒會更親近，看似絕美，但在目前的極限運動中，卻是被美國雜誌評為僅次於高樓跳傘的世界第二大危險運動。

因為「挑戰和玩命」往往只是一線之隔，尤其BO是憋氣時間過長導致身體缺氧而造成的意識喪失，讓自由潛水員美夢變噩夢，且一旦潛伴只是初學者不會施救，館方救生員也無法及時因應的話，因此發生憾事的責任歸屬不明。

對此館方則表示，已在研擬更嚴謹的跳水池進場規範並要求救生員更密切注意，防止類似意外再發生。

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