竹東爭設國民運動中心恐無補助 原因竟是…

2019-04-17 22:08

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣目前僅竹北市有一座國民運動中心，竹東鎮各界積極爭取設置，但縣府評估後發現，中央規定補助國民運動中心以人口數達15萬人的地區為限，竹東鎮人口僅9萬6000多人，恐難獲得補助。

竹東鎮長羅吉祥說，竹東鎮是新竹縣溪南地區的核心鄉鎮，設國民運動中心不僅鎮民可以就近使用，附近鄉鎮的鄉親也能受惠，若以15萬人作為硬性門檻，實在不合理，而且竹東鎮有一處600多坪的的公有土地十分適合設置國民運動中心，只要中央補助興建經費，運動中心很快就可以蓋起來。

新竹縣政府說，符合教育部體育署規範的國民運動中心，最低的經費需求要3億元，中央如果同意補助，最多可以補助2億元，如果沒有中央補助全數由地方自籌的話，財政負擔會相當大。

縣政府也說，原本也有將這所國民運動中心納入規劃中的竹東音樂村的想法，希望可以搭上中央補助的便車，讓地方期待已久的國民運動中心可以併案、以較少的經費蓋在音樂村裡面，但上月召開的竹東音樂村研議會議中討論，因用地名目不符，確定無法併入，目前先將此案納入民國108至111年的中程施政計畫中，再尋求機會爭取中央補助。

新竹縣目前唯一的國民運動中心位於竹北游泳館旁，興建經費來源為教育部體育署補助2億元、縣府自籌2億6385萬元，民國105年6月動工，去年10月完工揭牌，為一座地下1層、地上5層建物，主要設施包括體適能中心、韻律教室、羽球場、桌球室、綜合球場，並結合旁邊的游泳館構築為6大核心運動設施。

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