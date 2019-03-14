宜蘭國民運動中心球場淪賣場 民眾傻眼覺得怪

2019-03-14 17:06

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭國民運動中心今起至18日，將中心內的綜合球場，承租給其他廠商當運動鞋賣場，遭到網友po網質疑，此舉與運動中心成立宗旨不符，對運動球場也是傷害；宜蘭國民運動中心總經理李大順喊冤，場地承租出去當賣場，符合與縣府的OT合約；但府教育處表示，廠商行為已違約，除要求廠商撤除賣場，也會依合約開罰。

宜蘭國民運動中心斥資約2億3000萬元打造，啟用後透過促參法，以OT方式委外經營，由廠商自負盈虧，於去年11月正式營運。運動中心營運時間為上午6點到晚上10點，假日使用人數，約800至1000人次，平日則約500人次。

中心內部設施包含溫水游泳池、體適能中心、韻律教室、桌球場、攀岩場及綜合球場等，附屬設施則有兒童遊戲室、會議室、運動傷害防護室、行政管理辦公室、服務台、販賣部、廁所及淋浴間，其中泳池長25公尺，共7個水道，攀岩場更是縣內首座公立攀岩場。

不過，中心OT廠商今日起至18日止，將綜合球場承租給其它廠商，販賣運動鞋，球場變賣場，遭到民眾PO網，質疑廠商此舉與運動中心成立宗旨不符，對運動球場更是傷害；陳姓網友指出，運動中心不是賣場，這樣做真的很奇怪，更影響民眾使用權益。

李大順喊冤，與縣府合約並無規定，不能將球場當運動用品的賣場，且運動中心營運至今，使用率不佳導致虧損連連，舉行運動鞋特賣會是一種行銷手法，希望藉此吸引更多人潮進入中心，增加營收。

不過，教育處表示，廠商的行為未經縣府核准，確實已違約，已致電要求立刻撤除賣場，違約的部分，將依據合約內容將進行後續究責，未來教育處也會向廠商表明立場，希望於運動中心辦理任何活動，一定要以不影響民眾使用設施與場地為原則，不讓類似情事再度發生。

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