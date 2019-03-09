民宅瓦斯氣爆夫妻與8月男嬰亡 親友哭成一團場面鼻酸

2019-03-09 21:17

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣蘇澳鎮聖賢路民宅，今下午5點半疑似發生瓦斯氣爆，竄出濃濃大火，連400公尺外的住戶也感受到劇烈搖晃，以為是地震，消防人員經約1小時，才撲滅火勢，但屋內徐姓夫妻及8個月大兒子一家3口被抬出時，已成為焦屍；親友到場雙手合十，但看見遺體後哭成一團，場面相當哀戚。

聖賢路民宅，今下午轟的一聲巨響後，隨即傳來玻璃碎裂聲，民宅內外牆面全部被轟飛，玻璃四散，附近6棟透天建築加社區共約12戶，全都受到氣爆波及，玻璃碎裂、門窗嚴重變形；附近居民聽到聲響，陸續到屋外查看，發現大火立即向消防局報案。

消防人員趕到現場後，聖賢路民宅1、2樓全被大火吞噬，火焰、濃煙猛烈，消防員緊急拉水線灌救，經1小時後才順利撲滅火勢，人員進入火場時，先在通往2樓的樓梯間，發現8個月的男嬰遺體，隨後先在2樓第1間房發現36歲徐祿勛的遺體，在第2間房間發現32歲陳惠如遺體，都成了焦屍。

由於民宅內被炸得非常凌亂，消防人員派遣20多人，花了約1個小時，才陸續將3具遺體抬出，並送往醫院，家屬看著遺體時，痛哭流涕，雙手合十，徐祿勳的外婆更哭到要人攙扶，場面令人鼻酸。

消防局長徐松奕指出，現場門窗、圍牆都往外倒，確實是氣爆，氣爆點初步判斷位在1樓後方，2個20公斤的瓦斯鋼瓶，疑似是瓦斯氣爆才會釀禍，但實際的起火原因，仍待火調科釐清；氣爆後，蘇澳鎮長李明哲與宜蘭縣長林姿妙也都到現場關心情形，受波及民宅的住戶，均交由蘇澳鎮公所協助訂民宿，緊急安置。

據附近陳姓鄰居指出，他的車子與房子也都因爆炸受到波及，氣爆時以為是「空襲」，聲響非常大，接著就是玻璃碎裂聲，相當嚇人；林姓民眾說，他住在離氣爆民宅400公尺外，都聽到巨大聲響，以為是演習打砲，後來又有跟發生地震一樣的劇烈搖晃，他立刻跑到屋外查看，還好自己的房子沒有受損。

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